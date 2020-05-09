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По Улан-Удэ прошёл парад оркестров. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с парада оркестров, прошедшего по центру города 

Утром 9 мая по центру Улан-Удэ прошёл парад муниципального и военного духовых оркестров.

Торжественным маршем муниципальный концертный духовой оркестр прошёл по проспекту Победы.

Военный духовой оркестр начал шествие с площади Комсомольская, прошёл по Проспекту 50-летия Октября до Мемориала Победы.

У Мемориала Победы был выстроен почётный караул. После парада оркестров началась торжественная часть. Возложили венки и цветы к памятнику Рокоссовского и Вечному огню, развернули Знамя Победы.

Парад оркестров поднял настроение улан-удэнцам, местные жители следили за шествием с балконов. Массовые мероприятия в этом году отменены из-за коронавируса. Однако состоятся онлайн-концерты и акции, к которым может присоединиться каждый желающий. Подробнее – по ссылке.

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