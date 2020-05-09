Белые голуби, флаги и портреты ветеранов – улан-удэнцы активно включились в акцию «Окна Победы»
В связи с отменой массовых мероприятий на День Победы из-за коронавируса празднование проходит преимущественно онлайн. Жителям Бурятии заранее предложили поучаствовать во всероссийской акции «Окна Победы». Жители многих домов украсили окна и балконы символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов.
На окнах улан-удэнцев появились также белые голуби – символ мира, фразы «Никто не забыт, ничто не забыто». Многие горожане выставили в окна портреты своих ветеранов – таблички, с которыми вставали в прежние годы в ряды «Бессмертного полка».
Смотрите также:
Цветы, Знамя Победы и истребители: В Улан-Удэ отмечают День Победы
Фото, видео: «Фронтовые бригады» дают концерты во дворах Улан-Удэ
По Улан-Удэ прошёл парад оркестров. Фоторепортаж
Студенты Улан-Удэ в составе тысячи музыкантов спели «День Победы»
В Улан-Удэ дан старт празднованию 75-летия Победы. Фоторепортаж
Жители Бурятии устанавливают рекорд Победы по отжиманиям. Видео
День Победы в Улан-Удэ: Как отпраздновать без парада и гуляний
Улан-удэнцы украсили окна и балконы в честь Дня Победы. Фото
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Белые голуби, флаги и портреты ветеранов – улан-удэнцы активно включились в акцию «Окна Победы»
Утром на Мемориале Победы состоялась церемония возложения цветов и венков без скопления людей
В разные годы здесь проживали 111 ветеранов
На федеральных трассах появились баннеры в честь Дня Победы
«Фронтовые бригады» поздравляют ветеранов под их окнами
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с парада оркестров, прошедшего по центру города
Сегодня наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и чествует ветеранов и участников тех героических и страшных событий. В их числе – и жители блокадного Ленинграда, на долю которых выпали нечеловеческие испытания. В их числе был единственный участник блокады Ленинграда из Кяхты – художник Евгений Семёнович Циолик
Колледж искусств имени Чайковского включился в исполнение песни «День Победы» под руководством Юрия Башмета
Рейтинг возглавил Крым
Одну из песен исполняет солист оркестра Федеральной таможенной службы России
Управляющим компаниям в Улан-Удэ раздали две тысячи саженцев
Осуждённые и сотрудники УФСИН приняли участие в акции «Окна Победы»
Некоторые маршрутки придётся ждать почти час
Акцию «Рекорд Победы» в Бурятии запустили сотрудники наркоконтроля
В республике пройдёт более 50 мероприятий