Улан-удэнцы украсили окна и балконы в честь Дня Победы. Фото

В связи с отменой массовых мероприятий на День Победы из-за коронавируса празднование проходит преимущественно онлайн. Жителям Бурятии заранее предложили поучаствовать во всероссийской акции «Окна Победы». Жители многих домов украсили окна и балконы символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов.На окнах улан-удэнцев появились также белые голуби – символ мира, фразы «Никто не забыт, ничто не забыто». Многие горожане выставили в окна портреты своих ветеранов – таблички, с которыми вставали в прежние годы в ряды «Бессмертного полка».