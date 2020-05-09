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Улан-удэнцы украсили окна и балконы в честь Дня Победы. Фото

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Белые голуби, флаги и портреты ветеранов – улан-удэнцы активно включились в акцию «Окна Победы»

В связи с отменой массовых мероприятий на День Победы из-за коронавируса празднование проходит преимущественно онлайн. Жителям Бурятии заранее предложили поучаствовать во всероссийской акции «Окна Победы». Жители многих домов украсили окна и балконы символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов.

На окнах улан-удэнцев появились также белые голуби – символ мира, фразы «Никто не забыт, ничто не забыто». Многие горожане выставили в окна портреты своих ветеранов – таблички, с которыми вставали в прежние годы в ряды «Бессмертного полка».

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