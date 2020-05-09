Фото, видео: «Фронтовые бригады» дают концерты во дворах Улан-Удэ

С 13 до 19 часов по Улан-Удэ ездят творческие «Фронтовые бригады». Бригады артистов муниципальных учреждений культуры приезжают во дворы домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны. Небольшие концерты устраивают прямо под их окнами. Так удастся поздравить всех ветеранов в условиях режима самоизоляции.
Один из таких концертов состоялся на Восточном, во дворе дома на улице Туполева, 16а. Здесь живёт ветеран Великой Отечественной Александр Михайлович Петров.
Александр Михайлович Петров был призван в армию в 1943 году. Служил в танковой дивизии на Забайкальском фронте. После войны работал на Улан-Удэнском авиазаводе, после пел в хоре ветеранов. Награждён медалями «За отвагу», «За победу над Германией».
- Сегодня мы встречаем великий праздник – 75-летие Победы. Наша фронтовая бригада в рамках всероссийской акции «Фронтовая бригада» специально выехали поздравить жителей нашего города в условиях самоизоляции. Для жителей и для ветерана Александра Михайловича будут звучать любимые песни и, конечно же, слова благодарности, - рассказала «Байкал-Daily» директор детской школы искусств №3 Альбина Самсонова. – Хочется всем пожелать, чтобы всегда над нами было мирное голубое небо и в каждой семье царили счастье, благополучие и любовь.
Фронтовые бригады начали создаваться буквально с первых дней Великой Отечественной войны. Общее число их участников, по приблизительным подсчётам, насчитывало свыше 40 тысяч. В их число входили академические музыканты, солисты музыкальных театров, актёры и даже цирковые артисты. Концерты фронтовых бригад называли «душевными боеприпасами фронту».
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром по центру Улан-Удэ в честь 75-летия Победы прошёл парад оркестров. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.