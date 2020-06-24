Как проходил парад Победы в Улан-Удэ. Фоторепортаж

Как сообщал «Байкал-Daily», парад в честь 75-летия Победы прошёл в Улан-Удэ утром 24 июня. Парады в стране из-за коронавируса состоялись только в 28 городах, в соседнем Иркутске его, например, отменили.
Число зрителей было ограничено. Площадь Советов была оцеплена, чтобы не допустить на парад зрителей, которых не было в списках. Помимо первых лиц, присутствовали только члены общественной организации ветеранов войн и военных конфликтов «Боевого братства», а также люди, противостоявшие коронавирусу: медики, сотрудники Роспотребнадзора и волонтёры.
Прошли 15 пеших парадных расчётов, проехало 50 единиц боевой техники. В составе механизированной колонны прошли бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортёры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2 РХ, боевая машина с противотанковым комплексом «Конкурс», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган».
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Впервые над главной площадью Улан Удэ пролетели истребители Су-30. Также впервые колонну возглавил легендарный танк Т-34, участвовавший в боях, долгие годы бывший памятников и недавно восстановленный специалистами. Подробнее о параде – по ссылке.
Военный парад завершился шествием парадных расчётов от Площади Советов до Мемориала Победы. Сегодня вечером, в 23:00, на острове Комсомольский военные устроят артиллерийский салют (0+).