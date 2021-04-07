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В Бурятии отмечают Всемирный день здоровья

В Бурятии отмечают Всемирный день здоровья
Общество,  Фото:предоставлено Центром им. Бояновой
В трамвае провели акцию «Наше здоровье – в наших руках»

Сегодня отмечается Всемирный день здоровья. Здоровье человека всегда стоит в приоритете над другими ценностями. Медики Бурятии напоминают землякам об этом. Всю неделю в республике будут проходить мероприятия, направленные на формирование и повышение приверженности к здоровому образу жизни, сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Бурятии имени Бояновой.

Открыла День здоровья министр здравоохранения Евгения Лудупова, приняв участие в производственной зарядке медработников. Затем специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели в трамвае акцию «Наше здоровье – в наших руках».



Врачи, психологи и волонтёры напомнили пассажирам трамвая об основных составляющих нашего здоровья, о важности прохождения диспансерного наблюдения, затронули вопросы здорового питания, профилактики вредных привычек, развития стрессоустойчивости и безопасного поведения. Пассажиры получили листовки и памятки с полезной информацией и поучаствовали в розыгрыше сертификатов на бесплатную чистку зубов в Центре здоровья.




Мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ, проходят не только в медицинских учреждениях, но и в общеобразовательных учреждениях и предприятиях. В школах по всей республике проводятся «Уроки здоровья», в трудовых коллективах предприятий города и Бурятии, в которых реализуется корпоративная программа «Здоровье на рабочем месте», проходят мероприятия, направленные на укрепление здоровья.

Всемирный день здоровья жители Бурятии отмечают и в соцсетях. В Инстаграме медицинские работники запустили челлендж #БУДЬЗДОРОВ03. Приглашаем всех принять участие в онлайн-акции. Публикуйте на своей странице фото, на котором вы занимаетесь спортом, делаете зарядку, правильно питаетесь. Не забудьте указать в посте хештег #БУДЬЗДОРОВ03.

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