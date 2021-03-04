Лишь 8% жителей ДФО недовольны графиком работы детсадов

Среди тех работающих респондентов, у кого есть дети-школьники, 44% жителей Дальневосточного ФО заявили, что с началом пандемии и переводом школьников на дистанционное обучение, не испытали в связи с этим никаких трудностей. Интересно, что в целом по стране так ответили лишь 30%. Столько же 44% дальневосточников заявили, что детям начали задавать больше домашних заданий, и помощь с ними стала отнимать больше времени. Только 28% пожаловались, что в связи с этим дети стали чаще их отвлекать в рабочее время.







пресс-служба HeadHunter Дальний Восток

Служба исследованийпровела опрос соискателей, чтобы выяснить, как наличие детей влияет на их рабочий график и карьеру.74% жителей Дальнего Востока с детьми дошкольного возраста отдали их в государственный детский сад. У 20% дети не посещают детский сад вообще, только у 6% они посещают частные детские сады (аналогично данным по стране в целом). Выше всего доля тех респондентов, чьи дети посещают частные сады, среди топ-менеджмента и в сфере маркетинга, отмечается в исследовании hh.ru.На вопрос о том, кто в семье обычно отводит и забирает детей из детского сада, большинство жителей Дальневосточного федерального округа выбрали ответ «Я сам(а)» (80%). При этом среди женщин эта доля составила 87%, а среди мужчин лишь 64%. К помощи бабушек и дедушек прибегают 5% родителей, ещё 5% помогают другие родственники (например, старшие дети).29% респондентов с детьми дошкольного возраст признались, что им пришлось поменять график работы с появлением детского сада. 25% сменили место работы, 8% — сократили количество рабочих часов. 58% респондентов утверждают, что им ничего не пришлось менять. Среди женщин доля тех, кому пришлось сменить место работы, выше, чем среди мужчин (24% против 10% соответственно). При этом начало посещения детьми детского сада для большинства работающих респондентов никак не сказалось на их производительности (56%), хотя и здесь есть гендерный перекос: так ответили 65% мужчин и лишь 49% женщин.График детского сада устраивает только 88% работающих дальневосточников с детьми, для сравнения: по стране в целом этот показатель составил 83%. Лишь 8% жителей ДФО недовольны графиком работы детсадов, остальные затруднились ответить.Среди родителей, которые обычно сами забирают и отводят ребёнка в детский сад, в случае отсутствия такой возможности 50% обращаются за помощью к бабушкам и дедушкам, ещё 46% — отпрашиваются на работе. 10% забирают ребенка на работу, 5% оставляют на продленку.У большинства работающих соискателей в компании нет никаких программ или бонусов для сотрудников с детьми (74%). У 15% есть программа предоставления путевок в детские лагеря для детей сотрудников: выше всего эта доля среди сотрудников нефтегазовых компаний. У 13% на работе проводятся мероприятия для детей (утренники и т.п.): выше всего эта доля среди работников промышленных предприятий. О компенсации затрат на детский сад сообщили лишь 4% опрошенных.78% опрошенных соискателей Дальнего Востока заявили, что на удобство графика работы детского сада для них не повлияла эпидемия COVID-19 (По стране в целом этот показатель ниже, и составил 70%). Для 18% это оказало какое-то влияние (выше всего эта доля среди топ-менеджеров — 31%).