Выздоровело более 20-и тысяч человек
По информации управления Роспотребнадзора, на утро 20 декабря в Бурятии зарегистрировано 23 754 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. За сутки выявили 211 больных.
49% (12 892) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 211 новых случаев COVID-19: 156 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
Круг контактных лиц составляет 2490 человек.
Всего выздоровели от COVID-19 – 20 456 человек (или 86.12%), 302 пациента выздоровели накануне. Дополнительно снято с наблюдения 389 пациентов.
В стационарах получают лечение 1723 пациента с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1337. В отделениях реанимации находится 100 пациентов (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 64 пациента (из них старше 65 – 39), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 43.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2568 коек, занято – 1723, свободно – 845 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,1%.
Амбулаторное лечение проходят 1037 пациентов с COVID-19, наблюдается 5555 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 538 человек. За последние сутки болезнь унесла жизни пяти пациентов.
На «горячую линию» республиканского минздрава (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 142 обращения по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 98 248 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.
Ещё 211 жителей Бурятии заболели коронавирусом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 20.12.2020
Днём ожидается довольно тёплая погода
Пользователи из Бурятии считают это «единственной хорошей новостью в году»
Судьи Верховного суда Бурятии помогают неизлечимо больным детям
Стартовал первый этап конкурса «Уверенный приём»
«Медбратья, медсёстры и наши врачи за жизни сражаются днём и в ночи…»
Не меньше половины всех занятий проходит ночью
Художник-педагог из Бурятии завоевал престижную общероссийскую литературную премию
«Мы шагнём от порога, мы готовы всегда», - поют сотрудники
Проект находится на стадии общественных слушаний
Студенты призвали водителей к трезвому вождению
Ситуация с заболеваемостью ковидом остаётся стабильной
В Улан-Удэ днём до -13
Мероприятие проведут в 4 этапа с 23 по 24 декабря
Также дипломы получили ещё два краевых культурных проекта
Стартовала акция «Пожарный извещатель в каждый дом»