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Ещё 211 жителей Бурятии заболели коронавирусом

Ещё 211 жителей Бурятии заболели коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выздоровело более 20-и тысяч человек

По информации управления Роспотребнадзора, на утро 20 декабря в Бурятии зарегистрировано 23 754 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. За сутки выявили 211 больных.

49% (12 892) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 211 новых случаев COVID-19: 156 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 2490 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 20 456 человек (или 86.12%), 302 пациента выздоровели накануне. Дополнительно снято с наблюдения 389 пациентов.

В стационарах получают лечение 1723 пациента с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1337. В отделениях реанимации находится 100 пациентов (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 64 пациента (из них старше 65 – 39), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 43.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2568 коек, занято – 1723, свободно – 845 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,1%.
Амбулаторное лечение проходят 1037 пациентов с COVID-19, наблюдается 5555 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 538 человек. За последние сутки болезнь унесла жизни пяти пациентов.

На «горячую линию» республиканского минздрава (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 142 обращения по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 98 248 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



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