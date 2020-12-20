Ещё 211 жителей Бурятии заболели коронавирусом

Выздоровело более 20-и тысяч человек



По информации управления Роспотребнадзора, на утро 20 декабря в Бурятии зарегистрировано 23 754 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. За сутки выявили 211 больных.



49% (12 892) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 211 новых случаев COVID-19: 156 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2490 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 20 456 человек (или 86.12%), 302 пациента выздоровели накануне. Дополнительно снято с наблюдения 389 пациентов.



В стационарах получают лечение 1723 пациента с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1337. В отделениях реанимации находится 100 пациентов (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 64 пациента (из них старше 65 – 39), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 43.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2568 коек, занято – 1723, свободно – 845 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,1%.

Амбулаторное лечение проходят 1037 пациентов с COVID-19, наблюдается 5555 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 538 человек. За последние сутки болезнь унесла жизни пяти пациентов.



На «горячую линию» республиканского минздрава (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 142 обращения по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 98 248 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.







