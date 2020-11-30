В Бурятии отметили годовщину основания Селенгинского полка

Музею Боевой славы ВВО подарили статуэтку мушкетёра



Делегация Селенгинского района поздравила военнослужащих объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, с 226-летием основания Селенгинского пехотного полка. Жители республики полка преподнесли в дар музею Боевой славы общевойскового объединения статуэтку, изображающую пехотинца-мушкетёра полка. Также был вручён памятный адрес командующему объединения генералу-лейтенанту Валерию Солодчуку.



В свою очередь командующий отметил, что военнослужащие чтут память своих предков, которые воевали в Великой Отечественной войне 1812 года и участвовали в Крымской войне. Он рассказал, что героический путь Селенгинского полка по сей день остаётся примером стойкости, мужества и отваги в нелегком деле служения Родине, и что подрастающему поколению, посещающему музей объединения, среди которых кадеты и юнармейцы Бурятии, прививаются положительные нравственные и патриотические качества. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Справка



Полк был сформирован по указу императора Павла I 29 ноября 1796 года из 3-го и 4-го Сибирских полевых батальонов в городе Селенгинске под наименованием «Селенгинский мушкетёрский полк». Полк участвовал в Отечественной войне 1812 года, походе во Францию, Русско-турецкой, Крымской войне и обороне Севастополя. За отличия в Русско-турецкой войне 1828-1829 годов высочайшим приказом от 6 апреля 1830 года полку пожалованы знаки на головные уборы «За отличие». За оборону Севастополя полк получил Георгиевское знамя с надписями: «За Севастополь в 1854 и 1855 годах» с Александровской юбилейной лентой. Полк был расформирован в январе 1918 года.

