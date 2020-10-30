По сценарию, на перевале произошло опрокидывание грузовика
В Бурятии проведена учебная тренировка по отработке мер реагирования на возникновение сложных и чрезвычайных ситуаций в зимний период. Межведомственное учение по обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспорта при возникновении ЧС прошло на перевале Мандрик на 418 км дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита.
По легенде, на участке было совершено опрокидывание грузового автомобиля. Он перекрыл полосы движения, ив попутном направлении возникло скопление автомобилей. В ходе тренировки было отработано взаимодействие специалистов и диспетчерской службы упрдор «Южный Байкал» со службами ГИБДД, МЧС, дорожной службой подрядной организации. На место аварии незамедлительно прибыли оперативные службы. Благодаря слаженной работе в кратчайший срок были ликвидированы последствия условного дорожно-транспортного происшествия.
Аналогичные учения планируется провести на сложных горных участках автодорог в разных районах Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральных автодорог «Южный Байкал».
В Бурятии прошли учения по ликвидации последствий ЧС на Мандрике
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