Предусматривается это на случай возможного эпидемического подъёма заболеваемости коронавирусом
В Улан-Удэ в городской больнице № 4 намереваются провести кислородопровод и сделать перегородки для подготовки к возможному эпидемическому подъёму заболеваемости коронавирусом. Об этом говорится в протоколе заседания республиканского оперативного штаба от 23 сентября.
«Согласовать направление средств республиканского бюджета для ГБУЗ «Городская больница № 4» для проведения кислородопровода и устройства перегородок для подготовки к возможному эпидемическому подъему заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в осеннем периоде 2020 года из средств, согласованных протоколом главы Бурятии от 16 июля 2020 года 01.08-008-и6837/20 для установки закрытого помещения в ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» для дезинфекции автотранспорта в зимний период в сумме 4,9 млн. рублей», - отмечается в протоколе.
Поручение дали минздраву Бурятии, срок до 2 октября.
В Улан-Удэ хотят выделить деньги на кислородопровода в больницу
Общество, Фото:
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