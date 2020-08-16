Красавица из Бурятии стала Первой Вице Миссис России Мира-2020

Ещё четыре красавицы не оставили жюри равнодушными. Олеся Игумнова получила звание «Миссис обаяние», Александра Балданова – «Миссис многогранность», Бальжидма Янданова – «Миссис нежность», Анна Хохолова – «Миссис креативность».







Светлана Албегова поедет на конкурс «Миссис Мира-2020» и будет представлять Россию вместе с победительницей конкурса Марией Жабинской. Конкурс состоится в ноябре на Шри-Ланке.





слева победительница 2020 года, посередине директор конкурса Ирина Кирсанова, справа победительница 2019 года

Накануне, 15 августа, в Москве в концертном зале «Известия холл» состоялся финал конкурса «Миссис Россия Мира». В конкурсе участвовали красотки из Бурятии.2-я «Вице-миссис Бурятия-2020» Светлана Албегова получила звание «1-я Вице Миссис России Мира-2020». Также она получила номинацию «Миссис Оптимизм», и «Достояние России».- Невероятное количество женской красоты и харизмы было на сцене! Всё прошло на очень высоком и достойном уровне! – поделилась эмоциями с «Байкал-Daily» Наталия Быкова, региональный представитель конкурса «Миссис Россия Мира».В финале всероссийского конкурса красоты участвовали 46 женщин. Мероприятие прошло в закрытом формате и с учётом всех мер предосторожности и соблюдением санитарных требований, сообщили организаторы конкурса.