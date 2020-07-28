Всероссийский полумарафон в Чите пройдёт в онлайн-формате

Участник забега может пробежать свою дистанцию до 2 августа в любое время и в любом удобном месте
Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», который должен был пройти в Чите 2 августа на площади Ленина, переносится в онлайн-формат из-за ограничений в связи с коронавирусом. Это решение было принято организаторами забега совместно с управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю и представителями профильных ведомств.
Тем не менее, забег состоится в изменённом онлайн-формате. Получить свои стартовые пакеты с футболками читинцы могут на стадионе «Юность» 31 июля с 17:00 до 20:00 и 1 августа с 8:00 до 20:00. Медали – после прохождения выбранной дистанции в 1,5; 5; 10 или 21,1 километра, 2 августа с 12:00 до 17:00. Чтобы получить медаль, необходимо будет предоставить данные о пройденной дистанции с любого трекера (приложения на телефоне), а также быть в футболке забега, полученной на регистрации. Медицинскую справку о состоянии здоровья при выдаче стартовых пакетов и медалей предъявлять не нужно, она может потребоваться в личном кабинете.
- «ЗаБег.РФ» в 2020 году должен был пройти в офлайн-формате сразу в 85 регионах России. Планировалось, что старты пройдут одновременно в 85 городах для установки мирового рекорда. В связи с пандемией во многих городах-участниках соревнование было перенесено в онлайн-формат. Это значит, что каждый участник может пробежать свою дистанцию до 2 августа в любое время и в любом удобном месте, зафиксировав свой результат на трекере. Результаты учитываются в общей турнирной таблице, – отмечают организаторы мероприятия.
Зарегистрироваться на забег можно на сайте полумарафона, ввести свои результаты – там же в личном кабинете.
Среди официальных амбассадоров забега в Чите – серебряный призёр командного первенства в составе национальной сборной России на Олимпийских играх 2016 года Туяна Дашидоржиева, фитнес-тренер Мария Акжигитова, тайский боец, тренер Рустам Байраков. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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Всероссийский полумарафон в Чите пройдёт в онлайн-формате
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