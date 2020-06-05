Дезраствор будут выдавать всего несколько часов
В Улан-Удэ сегодня, 5 июня, МУП «Водоканал» выдаёт дезинфицирующее средство управляющим организациям и ТСЖ для обработки мест общего пользования в многоквартирных жилых домах. Дезраствор можно получить с 13:00 до 16:00 по адресу: ул. Борсоева, 101.
При себе необходимо иметь документы об организации и количестве домов, находящихся в управлении, а также тару под дезинфицирующий раствор.
Выдача раствора производится из расчёта пять литров на один дом, сообщили в пресс-службе мэрии.
Как сообщал «Байкал-Daily», выдача дезрастворов началась с начала апреля. Для получения средства люди выстраивались в очереди.
В Улан-Удэ «управляшкам» сегодня выдают дезсредства
Общество, Фото:
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