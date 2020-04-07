Сегодня в Улан-Удэ вновь будут раздавать дезсредства для обработки подъездов
Сегодня, 7 апреля, МУП «Водоканал» будет вновь выдавать дезинфицирующие средства управляющим организациям и ТСЖ для обработки подъездов многоквартирных жилых домах.
Дезраствор можно получить с 12:00 до 15:00 по адресу: ул. Борсоева, 101.
При себе необходимо иметь документы об организации и количестве домов, находящихся в управлении, а также тару под дезинфицирующий раствор.
Во время прежних раздач дезраствора на пункте выстраивались очереди.
Как сообщал «Байкал-Daily», с начала месяца в Улан-Удэ началась дезинфекция общественных мест. Также обрабатываются подъезды домов. Накануне стало известно, что из резервного фонда мэр города Игорь Шутенков выделил 8 млн. рублей на приобретение дезинфицирующих средств и проведение санитарной обработки города.
В Улан-Удэ выстраиваются очереди за дезраствором
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Исполняющий обязанности губернатора призвал граждан оставаться дома
Сегодня в Улан-Удэ вновь будут раздавать дезсредства для обработки подъездов
Жителей Бурятии ещё раз призвали разговаривать на родном языке
На постинтернатном сопровождении состоит 201 человек
В Улан-Удэ прошёл рейд по местам отдыха
Жительница Бурятии недоумевает, где подхватила новый вирус
Режим работы городского общественного транспорта на 7 апреля
Пожары тушили 100 человек
Возбуждено уголовное дело
Мужчина пожаловался в прокуратуру
В республике местами снег
Женщина била и оскорбляла дочь за малейшую провинность или без причины
Состоялась акция «Ремень безопасности»
Выявлено 53 нарушения законодательства
Более того, женщина отравила ребёнка смесью из спирта и воды, пытаясь спасти