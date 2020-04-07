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В Улан-Удэ выстраиваются очереди за дезраствором

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня в Улан-Удэ вновь будут раздавать дезсредства для обработки подъездов

Сегодня, 7 апреля, МУП «Водоканал» будет вновь выдавать дезинфицирующие средства управляющим организациям и ТСЖ для обработки подъездов многоквартирных жилых домах.

Дезраствор можно получить с 12:00 до 15:00 по адресу: ул. Борсоева, 101.

При себе необходимо иметь документы об организации и количестве домов, находящихся в управлении, а также тару под дезинфицирующий раствор.

Во время прежних раздач дезраствора на пункте выстраивались очереди.

Как сообщал «Байкал-Daily», с начала месяца в Улан-Удэ началась дезинфекция общественных мест. Также обрабатываются подъезды домов. Накануне стало известно, что из резервного фонда мэр города Игорь Шутенков выделил 8 млн. рублей на приобретение дезинфицирующих средств и проведение санитарной обработки города. 
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