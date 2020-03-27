В Бурятии на перевале Мандрик временно закрыто движение

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На трассе опрокинулась фура



27 марта с 11:10 временно закрыто движение для всех видов автотранспорта в связи с ДТП. Сейчас здесь проводят работы по ликвидации последствий – поднимают фуру. Инцидент произошёл на 414 км Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита (перевал Мандрик).



На месте работают представители подрядной организации и сотрудники ГИБДД.



О снятии ограничения будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Байкал».





