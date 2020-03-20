День единого приёма граждан отменён
В Бурятии судебные приставы отменили День единого приёма граждан, который должен был пройти 26 марта. Решение было принято во избежание возможного распространения новой короновирусной инфекции.
Кроме того, с 19 марта введено временное ограничение личного приёма граждан во всех структурных подразделениях территориальных органов ФССП, в том числе в Бурятии.
Жители могут обращаться с вопросами, связанными с деятельностью судебных приставов, дистанционно — с помощью электронных сервисов ФССП России – на официальном сайте или в мобильном приложении, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
В Бурятии из-за коронавируса судебные приставы будут принимать граждан дистанционно
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