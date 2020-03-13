Жителям Бурятии советуют регулярно мыть руки и ограничить тесные объятия

- Соблюдение всех этих рекомендаций поможет вам сохранить свое здоровье, уберечь своих родных и близких, окружающих людей. Будьте здоровы! Берегите себя! – заключил руководитель.





Главный государственный санитарный врач Бурятии, руководитель управления Роспотребнадзора по республике Сергей Ханхареев обратился к жителям Бурятии с рекомендациями, которых следует соблюдать, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией.- География распространения болезни, вызванной коронавирусом нового типа расширяется. Случаи заболевания зарегистрированы в 108 странах мира с общим количеством заболевших более 118 тысяч человек. И эти цифры ежедневно растут, - отметил руководитель.Он сообщил, что в Бурятии проводится полный комплекс мероприятий, необходимых для предупреждения завоза и распространения заболевания на территории республики.- Вместе с тем, эффективность этих мероприятий во многом зависти именно от нас с вами! Наши с вами действия, сознательность и понимание ответственности за здоровье близких и окружающих людей – это то, что поможет уберечь от заболевания, - добавил Сергей ХанхареевГлава управления Роспотребнадзора убедительно просит граждан при возвращении из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран сразу же- Медицинским работникам необходимо сообщить сведения о месте и дате своего прибытия в республику, а также контактную информацию. Это позволит нам установить медицинское наблюдение и, в случае появления признаков респираторного заболевания, организовать весь комплекс противоэпидемических мероприятий, - обратился он.Жителям Бурятии при появлении первых признаков респираторной инфекции после возвращения в республику рекомендуется оставаться дома и незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь. При обращении в обязательном порядке сообщить информацию о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).- Находясь дома, в республике, очень важно соблюдать простые правила гигиены: тщательно и регулярно мыть руки с мылом и водой, дезинфицировать (протирать) спиртовыми салфетками гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь, ограничить по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия, пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены, - рекомендовал Сергей Ханхареев.Он посоветовал по возможности воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидситуацией по коронавирусной инфекции.