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Жителям Бурятии советуют регулярно мыть руки и ограничить тесные объятия

Жителям Бурятии советуют регулярно мыть руки и ограничить тесные объятия
Общество,  Фото:pixabay.com
Руководитель управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев дал рекомендации по защите от коронавируса

Главный государственный санитарный врач Бурятии, руководитель управления Роспотребнадзора по республике Сергей Ханхареев обратился к жителям Бурятии с рекомендациями, которых следует соблюдать, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией.

- География распространения болезни, вызванной коронавирусом нового типа расширяется. Случаи заболевания зарегистрированы в 108 странах мира с общим количеством заболевших более 118 тысяч человек. И эти цифры ежедневно растут, - отметил руководитель.

Он сообщил, что в Бурятии проводится полный комплекс мероприятий, необходимых для предупреждения завоза и распространения заболевания на территории республики.

- Вместе с тем, эффективность этих мероприятий во многом зависти именно от нас с вами! Наши с вами действия, сознательность и понимание ответственности за здоровье близких и окружающих людей – это то, что поможет уберечь от заболевания, - добавил Сергей Ханхареев

Глава управления Роспотребнадзора убедительно просит граждан при возвращении из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран сразу же обращаться на «горячую линию» по телефону 8 (3012) 37 95 32.

- Медицинским работникам необходимо сообщить сведения о месте и дате своего прибытия в республику, а также контактную информацию. Это позволит нам установить медицинское наблюдение и, в случае появления признаков респираторного заболевания, организовать весь комплекс противоэпидемических мероприятий, - обратился он.

Жителям Бурятии при появлении первых признаков респираторной инфекции после возвращения в республику рекомендуется оставаться дома и незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь. При обращении в обязательном порядке сообщить информацию о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

- Находясь дома, в республике, очень важно соблюдать простые правила гигиены: тщательно и регулярно мыть руки с мылом и водой, дезинфицировать (протирать) спиртовыми салфетками гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь, ограничить по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия, пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены, - рекомендовал Сергей Ханхареев.

Он посоветовал по возможности воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидситуацией по коронавирусной инфекции.

- Соблюдение всех этих рекомендаций поможет вам сохранить свое здоровье, уберечь своих родных и близких, окружающих людей. Будьте здоровы! Берегите себя! – заключил руководитель.

Роспотребнадзор коронавирус
 
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