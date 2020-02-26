В МВД по Бурятии завершилась «Неделя мужества»

Ежегодную акцию поддержали и в районах республики



В Бурятии завершилась акция «Неделя Мужества», которая проходила с 17 по 23 февраля. В официальных аккаунтах в социальных сетях регионального МВД размещены видеоролики о ветеранах Великой Отечественной войны, проходивших службу в органах внутренних дел Бурятии.



Также завершился масштабный флешмоб МВД России «Служили и служим» в аккаунтах ведомства. Познакомиться с участниками акции можно в аккаунтах «Полиции Бурятии» в социальных сетях и по хэштэгу акции #СлужилиИслужим.



Ежегодную акцию поддержали и в районах республики.



Полицейские отдела МВД России по Кяхтинскому району провели День открытых дверей для учащихся 8 класса средней общеобразовательной школы № 4.



В рамках акции стражи правопорядка посетили ветеранов МВД и тружеников тыла. Поздравили с наступающим праздником и подарили ценные подарки. Так, полицейские Селенгинского района поздравили ветеранов органов внутренних дел – участника Великой Отечественной войны Виктора Базыровича Николаева и труженика тыла Вениамина Григорьевича Чупошева.



Также сотрудники полиции посетили ветерана Великой Отечественной войны Иннокентия Михайловича Михайлова. Начальник Отдела полиции №2 Управления МВД России по г. Улан- Удэ полковник полиции Николай Копылов и ветераны органов внутренних дел Светлана Дашиева и Сталина Гендунова поздравили Иннокентия Михайловича с праздником пожелали крепкого здоровья и подарили электропечь.



Начальник отдела полиции №1 Улан-Удэ полковник полиции Доржи Дашиев с членами ветеранской организации навестили Иннокентия Марковича Быкова. Поздравили с 23 февраля и подарили стиральную машину.



В рамках «Недели Мужества» личный состав МВД по Бурятии встретился с ветеранами боевых действий. Они поделились с молодыми сотрудниками воспоминаниями о службе в горячих точках.

