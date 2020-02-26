Ежегодную акцию поддержали и в районах республики
В Бурятии завершилась акция «Неделя Мужества», которая проходила с 17 по 23 февраля. В официальных аккаунтах в социальных сетях регионального МВД размещены видеоролики о ветеранах Великой Отечественной войны, проходивших службу в органах внутренних дел Бурятии.
Также завершился масштабный флешмоб МВД России «Служили и служим» в аккаунтах ведомства. Познакомиться с участниками акции можно в аккаунтах «Полиции Бурятии» в социальных сетях и по хэштэгу акции #СлужилиИслужим.
Ежегодную акцию поддержали и в районах республики.
Полицейские отдела МВД России по Кяхтинскому району провели День открытых дверей для учащихся 8 класса средней общеобразовательной школы № 4.
В рамках акции стражи правопорядка посетили ветеранов МВД и тружеников тыла. Поздравили с наступающим праздником и подарили ценные подарки. Так, полицейские Селенгинского района поздравили ветеранов органов внутренних дел – участника Великой Отечественной войны Виктора Базыровича Николаева и труженика тыла Вениамина Григорьевича Чупошева.
Также сотрудники полиции посетили ветерана Великой Отечественной войны Иннокентия Михайловича Михайлова. Начальник Отдела полиции №2 Управления МВД России по г. Улан- Удэ полковник полиции Николай Копылов и ветераны органов внутренних дел Светлана Дашиева и Сталина Гендунова поздравили Иннокентия Михайловича с праздником пожелали крепкого здоровья и подарили электропечь.
Начальник отдела полиции №1 Улан-Удэ полковник полиции Доржи Дашиев с членами ветеранской организации навестили Иннокентия Марковича Быкова. Поздравили с 23 февраля и подарили стиральную машину.
В рамках «Недели Мужества» личный состав МВД по Бурятии встретился с ветеранами боевых действий. Они поделились с молодыми сотрудниками воспоминаниями о службе в горячих точках.
В МВД по Бурятии завершилась «Неделя мужества»
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