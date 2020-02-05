В Забайкалье осуждённые сошлись в рэп-баттле

Теперь осуждённые планируют побаттлиться с работниками колонии



Рэп-баттл среди осуждённых состоялся в исправительной колонии №1 Забайкальского края. К необычному состязанию жанре участники готовились долго и тщательно, сообщает пресс-служба краевого УФСИН.



Осуждённые двух отрядов сошлись в творческом поединке. Дебют осуждённых под псевдонимами MC Maza и MC BELLый собрал большое количество зрителей.



- Готовясь к выступлению, я узнал немало новых терминов. Например, я узнал, что слово панч означает фрагмент текста, основанный на двойном смысле, а даблтайм – это читка вдвое быстрее ритма музыки. Сложным было выдержать темп современных рэперов в том плане, что в своих выступлениях они используют нецензурные слова, хоть и завуалировано. Нам же использование таких слов допустить никак нельзя, ведь это уже нарушение правил внутреннего распорядка. А в остальном, мне кажется, получилось очень даже не плохо, - рассказал один из осуждённых.



Юмор, харизму, высмеивание недостатков оппонента, а также умение овладеть таким непростым музыкальным направлением высоко оценили зрители.



Победителем в батле стать MC Maza, сумевший обойти соперника очень уверенно.



Завершился рэп-баттл совместным исполнением участниками трека собственного сочинения и предложением устроить такое состязание между осуждёнными и сотрудниками колонии.

