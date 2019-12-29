В Бурятии усилились морозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ днём до -30



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 29 декабря, в республике усиление морозов. Преимущественно без осадков, утром морозные туманы. Ветер северо-западный 5-10 м/с.



Температура ночью опускалась до -35,-40, местами -25,-30, по северным районам -42,-47. Днём ожидается -25,-30, по северу до -39 мороза. По Прибайкалью -18,-23.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура днём -28,-30.

