В Улан-Удэ днём до -30
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 29 декабря, в республике усиление морозов. Преимущественно без осадков, утром морозные туманы. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Температура ночью опускалась до -35,-40, местами -25,-30, по северным районам -42,-47. Днём ожидается -25,-30, по северу до -39 мороза. По Прибайкалью -18,-23.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура днём -28,-30.
В Бурятии усилились морозы
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