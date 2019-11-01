В Иркутской области пьяный пассажир пытался подкупить полицейского

Мужчина предложил правоохранителю 500 рублей
В скором поезде «Нерюнгри-Москва» на участке «Улькан-Киренга» в Иркутской области ВСЖД мужчина был приглашён сотрудниками полиции для составления протокола об административном правонарушении. Он распивал алкоголь в запрещённых местах.
Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, правонарушитель предложил транспортному полицейскому 500 рублей. Но от предложенных денег сотрудник полиции отказался, в связи с чем преступные действия не были доведены подсудимым до конца.
Возбуждено уголовное дело за покушение на дачу мелкой взятки. Мужчине грозит до одного года лишения свободы.
Расследование уголовного дела осуществляет Ленский линейный отдел полиции на транспорте. Осетровский транспортный прокурор взял на контроль ход расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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