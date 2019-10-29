Акция «Нет ненависти и вражде» проходит в Бурятии

МВД по Бурятии присоединилось ко всероссийской профилактической акции «Нет ненависти и вражде»



Полицейские и члены общественных советов при территориальных органах внутренних дел МВД в рамках классных часов и неформальных встреч проводят беседы со школьниками и студентами по теме профилактики экстремизма и терроризма. Эти явления рассматриваются на реальных примерах, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Одно из первых мероприятий в рамках акции прошло по инициативе члена Общественного совета при МВД Бурятии Ольги Захаровой в Байкальском колледже туризма и сервиса.



Представитель Центра по противодействию экстремизму МВД Бурятии и сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 поговорили с учащимися колледжа о правовых последствиях распространения запрещённых материалов.



Одна из основных целей мероприятия – объяснить подросткам, что мы в ответе за то, что пишем и публикуем в интернете. Организаторы мероприятия рассказали молодым людям об опасности экстремизма и о том, как бездумная поддержка крайних взглядов приводит к реальному лишению свободы.



В настоящее время в федеральный список экстремистских материалов внесено 4984 информационных объекта – это книги, музыкальные композиции фильмы и тексты.

