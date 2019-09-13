Дом-интернат «Журавушка» и социальная деревня «Отрадный сад» обменялись опытом и методиками работы
Социальную деревню «Отрадный сад» посетили воспитанники дома-интерната «Журавушка». РОО инвалидов «Центр деятельности «Отрадный сад» провёл семинар по обучению детей с ментальной инвалидностью навыкам рисования, живописи, изготовлению поделок. Были приглашены представители общества молодых инвалидов «Гэрэл» и коррекционный педагог из города Владимира.
После знакомства и установления контактов ребята рисовали восковыми мелками на бумаге, затем цветной акварелью на мокрой бумаге. Выбор используемых ребёнком цветов многое может рассказать педагогам и психологам о его эмоциональном состоянии. По ходу работы с красками придумывалась сказка, чтобы не отбить у ребенка желание участвовать в процессе рисования.
Постепенно дети с ментальной инвалидностью учатся систематизировать навыки, у них снижается агрессия. После занятий каждый участник высказал свои впечатления об участии в коллективной работе.
- Затем гостей познакомили с социальной деревней, увлечениями его жителей по разведению цветов и огородничеством, уходом за животными. В Отрадном саду есть общий дом, где живут младшие дети и совсем новые «квартиры», в которых самостоятельно проживают уже повзрослевшие воспитанники. К слову, бывшая воспитанница дома-интерната «Журавушка» теперь проживает отдельно в своей «квартире», где созданы условия для комфортного проживания, с помощью взрослых она уже освоила компьютер и стиральную машину, - рассказали в пресс-службе министерства социальной защиты Бурятии.
В настоящее время в социальной деревне «Отрадный сад», расположенной на станции Таловка Прибайкальского района, социальные услуги за счёт бюджета получают 18 человек, на условиях частичной оплаты услуг проживают 4 человека. На данный момент свободных мест нет.
В Бурятии особенные дети занимались живописью и изготовлением поделок
Общество, Фото:
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