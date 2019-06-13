Военнослужащие Бурятии апробировали способ борьбы с беспилотниками

С помощью современной станции специалисты смогут выводить из строя «дроны» на удалении в несколько десятков километров
В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, впервые апробирован способ борьбы с беспилотниками условного противника при помощи комплексов радиоэлектронной борьбы «Житель».
С помощью этой современной автоматизированной станции помех специалисты РЭБ вывели из строя навигационную систему «дронов» условного противника на удалении в несколько десятков километров от места развёртывания подразделения.
В свою очередь, военнослужащие подразделений ПВО на реальных целях решали задачи по обнаружению летящих на малых и средних высотах разведывательных беспилотников.
Экипаж автоматизированной станции помех РЭБ, способной вести радиоразведку на высоких частотах, обнаруживал источники радиоэлектронных излучений условного противника и оперативно передавал координаты расчётам ПВО, сообщает пресс-служба ВВО.
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