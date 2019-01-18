Дирижёр отметил талант артистов Бурятского театра оперы и балета
Встреча любителей театра с Чия Амос осуществилась благодаря заслуженному артисту России, дирижёру Мариинского театра Леониду Корчмару. Именно Корчмар порекомендовал сингапурского дирижёра худруку бурятского театра оперы и балета Дариме Линховоин.
- Мне очень повезло, что меня порекомендовал Дариме Линховоин мой преподаватель, а теперь и коллега, Леонид Корчмар, который был музыкальным руководителем ряда постановок театра оперы балета в Улан-Удэ. Я слышал замечательные вещи об этом скрытом сокровище - вашем театре - и хотел, наконец, поработать с вашими музыкантами и артистами, -поделился в интервью пресс-службе Бурятского театра оперы и балета известный дирижёр из Сингапура Чия Амос.
Иностранный дирижёр был приглашён театром на три спектакля в Улан-Удэ. Это балет «Дон Кихот» и оперы «Свадьба Фигаро» и «Аида».
В интервью Чия Амос отметил талант артистов театра после двух спектаклей.
- Я говорил это довольно часто: удивительно, насколько хорош оркестр, балет и оперная труппа. У них такой большой потенциал, и я чувствую, что, возможно, настало время культурной революции, чтобы позволить миру узнать больше об исполнительском искусстве в этом прекрасном городе, - сказал дирижёр.
По словам приглашённого артиста, ему совсем не холодно в Улан-Удэ, а наоборот даже по нраву зимняя погода.
26 января для зрителей Бурятский театр оперы и балета покажет спектакль «Аида», где и выступит Чия Амос. Как сообщал «Байкал-Daily», на сцене театра выступят также 2 артиста «мариинки» Савва Хастаев и Аюна Базаргуруева.
Сингапурский дирижёр Чия Амос поделился впечатлениями о театре Бурятии
Общество, Фото:
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