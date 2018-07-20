На госгранице с Монголией открыли дорогу

Ранее там было закрыто движение из-за повреждения моста



Движение на автомобильной дороге Дарасун — госграница с Монголией открыли вечером 19 июля, сообщили в пресс-службе министерства территориального развития Забайкальского края.



Ранее там было закрыто движение в связи с повреждением моста паводковыми водами. Дорожники выполнили устройство объездной дороги.

