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Бурятия оказалась на 33 месте в рейтинге доступности бензина

Бурятия оказалась на 33 месте в рейтинге доступности бензина
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Эксперты посчитали, сколько жители Бурятии могут купить бензина на чистую среднюю зарплату

Бурятия заняла 33 место из 85-ти в рейтинге регионов по доступности бензина для населения. Исследование опубликовало РИА Новости.

Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объёму бензина марки АИ-92, который может приобрести житель на среднюю в регионе зарплату. Доступный объём бензина определялся путём деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2019 года по май 2020-го на региональную цену бензина по состоянию на 27 июля 2020 года.

33-я позиция Бурятии в рейтинге объясняется следующим. Объём бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в республике в месяц, составляет 803 литра. Цена бензина марки АИ-92 на конец июля 2020 года - 43,70. Цена бензина этой марки с начала года выросла на 3,6%.

В соседней Иркутской области можно купить на среднюю зарплату 959 литров бензина в месяц по цене 42,88 руб. Регион занял в рейтинге 20 место.

В Забайкальском крае бензин тоже доступнее, чем в Бурятии. Жители могут купить на среднюю зарплату 869 литров бензина марки АИ-92 в месяц по цене 45,13. Край занял здесь 27 место.

Лидирует в рейтинге доступности бензина среди российских регионов Ямало-Ненецкий автономный округ, его жители на среднюю зарплату могут приобрести 2160 литров автомобильного топлива в месяц по цене 41,7 рубля за литр. На втором месте Москва — столичные водители на среднюю месячную зарплату могут заправиться на 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Чукотский автономный округ занял третье место — 1727 литров по цене 56 рублей за литр.

Лидирующие позиции в рейтинге преимущественно заняли регионы Крайнего Севера, Москва и Санкт-Петербург из-за высоких зарплат в этих регионах.

Эксперты отмечают самую низкую доступность бензина для населения в республиках Северного Кавказа, где автомобилисты могут приобрести на свою зарплату в три-четыре раза меньше бензина, чем жители ЯНАО. Рейтинг замыкают Республика Дагестан (535 литров при цене 45,5 руб/л), Карачаево-Черкесская Республика (550 литров при цене 44,3 руб/л), Кабардино-Балкарская Республика (567 литров при цене 43,9 руб/л).

- Также исследование показало, что в январе-июле этого года цены на бензин в большинстве российских регионов повысились, при этом темпы роста и уровень цен, как и раньше, существенно различались. В среднем по России бензин марки АИ-92 за семь месяцев 2020 года подорожал на 1,9%, что примерно соответствует показателю прошлого года, - отмечается в исследовании РИА Новости.


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