Жители Бурятии начали хранить больше денег на банковских счетах
Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека. При этом значение показателя в разных регионах отличается многократно. Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов страны по размеру банковских вкладов населения.
Результаты рейтинга свидетельствуют, что объёмом вкладов выше среднероссийского уровня могут похвастаться только девять регионов. Больше всего депозитов на душу населения - более 800 тысяч рублей - зафиксировано в Москве.
За последние три года объём депозитов в среднем по России вырос на четверть. Явными лидерами по приросту вкладов являются Севастополь и Крым, где вкладов стало больше почти на 70%.
Ещё в 13 регионах за три года депозиты выросли более чем на треть. Наиболее существенно (более чем на 38%) объёмы вкладов выросли в Бурятии, Забайкалье и Амурской области.
Так, Бурятия заняла в рейтинге 71 место, объём депозитов на душу населения по состоянию на 1 октября составил 62,5 тысячи рублей. Соотношение депозитов и доходов – 2,56, доля валютных депозитов – 9,7 процентов.
Для сравнения, соседняя Иркутская область заняла 37 место, а объём депозитов составил 127,1 тысяч рублей. Забайкальский край оказался на 68 месте, объём депозитов - 76 тысяч рублей.
Меньше всего депозитов на душу населения в 2019 году оказалось в Чечне - 8,5 тысячи рублей на человека. Схожий низкий результат - в Ингушетии (9,1 тысячи рублей на человека). Также в последней десятке представлены Дагестан, Тува, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Кабардино-Балкария и Алтай, Крым и Адыгея, отмечают эксперты РИА Новости.
Назван средний размер банковских вкладов жителей Бурятии
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