Дело ушло в суд
В Иркутске отправили в суд уголовное дело в отношении руководителя местной компании. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
По версии следствия, бизнесмен знал о наличии задолженности по налогам и страховым взносам с апреля до декабря 2021 года. Также он понимал, что налоговый орган скоро изымет деньги с его счёта на основе выставленных инкассовых поручений. Чтобы уклониться от уплаты налогов, он заключал договора поставки с организациями-контрагентами и перечислял им деньги.
- В результате от взыскания налоговой недоимки были сокрыты денежные средства общества в сумме свыше 6 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области
Уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.
В Иркутске бизнесмен уклонился от уплаты налогов на 6 млн
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