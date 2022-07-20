В Иркутске бизнесмен уклонился от уплаты налогов на 6 млн

Дело ушло в суд



В Иркутске отправили в суд уголовное дело в отношении руководителя местной компании. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.



По версии следствия, бизнесмен знал о наличии задолженности по налогам и страховым взносам с апреля до декабря 2021 года. Также он понимал, что налоговый орган скоро изымет деньги с его счёта на основе выставленных инкассовых поручений. Чтобы уклониться от уплаты налогов, он заключал договора поставки с организациями-контрагентами и перечислял им деньги.



- В результате от взыскания налоговой недоимки были сокрыты денежные средства общества в сумме свыше 6 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области



Уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.



