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Сбербанк выдал льготных образовательных кредитов на 9,5 млрд рублей

Сбербанк выдал льготных образовательных кредитов на 9,5 млрд рублей
Бизнес, 
Портфель образовательных кредитов с государственной поддержкой, выданных Сбербанком, достиг 9,5 млрд рублей

Только в 2021 году банк выдал 25750 таких кредитов на общую сумму 3,25 млрд рублей. Чаще всего кредит берут для обучения в Высшей школе экономики (6,9% от всех заявок), РАНХиГС при президенте РФ (5,1%), МГУ им. Ломоносова (3,4%), Российском университете дружбы народов (3,2%) и Санкт-Петербургском государственном университете (2,2%). Всего же по программе «Кредит на образование с господдержкой» СберБанк работает с 628 вузами, количество которых увеличивается.

Самые популярные специальности, для обучения на которых оформляется кредит, — это юриспруденция (10% от всех заявок), экономика (7,9%), менеджмент (6,9%), лечебное дело (4,7%) и лингвистика (2,8%).

- Кредит на образование с господдержкой решает важнейшую задачу повышения доступности высшего образования и, в более широком смысле, развития человеческого капитала. Эта программа помогает абитуриентам выбирать вуз и специальность, по которой они действительно хотят учиться, причём условия льготного кредита позволяют максимально снизить ежемесячный платёж во время обучения: в среднем он не превышает тысячи рублей. При этом выплата основного долга по кредиту отложена до тех пор, пока студент не окончит обучение и не найдёт работу, - рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков

В конце августа 2020 года в соответствии с постановлением правительства РФ от 19 августа 2020 года № 1256 и во исполнение поручения президента РФ от 10 июня 2020 года Сбербанк снизил ставку по кредитам на образование с господдержкой. Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой можно узнать на сайте банка.

Справка

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
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Сбер Сбербанк

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