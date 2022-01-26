Сбербанк выдал льготных образовательных кредитов на 9,5 млрд рублей

Портфель образовательных кредитов с государственной поддержкой, выданных Сбербанком, достиг 9,5 млрд рублей



Только в 2021 году банк выдал 25750 таких кредитов на общую сумму 3,25 млрд рублей. Чаще всего кредит берут для обучения в Высшей школе экономики (6,9% от всех заявок), РАНХиГС при президенте РФ (5,1%), МГУ им. Ломоносова (3,4%), Российском университете дружбы народов (3,2%) и Санкт-Петербургском государственном университете (2,2%). Всего же по программе «Кредит на образование с господдержкой» СберБанк работает с 628 вузами, количество которых увеличивается.



Самые популярные специальности, для обучения на которых оформляется кредит, — это юриспруденция (10% от всех заявок), экономика (7,9%), менеджмент (6,9%), лечебное дело (4,7%) и лингвистика (2,8%).



- Кредит на образование с господдержкой решает важнейшую задачу повышения доступности высшего образования и, в более широком смысле, развития человеческого капитала. Эта программа помогает абитуриентам выбирать вуз и специальность, по которой они действительно хотят учиться, причём условия льготного кредита позволяют максимально снизить ежемесячный платёж во время обучения: в среднем он не превышает тысячи рублей. При этом выплата основного долга по кредиту отложена до тех пор, пока студент не окончит обучение и не найдёт работу, - рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков



В конце августа 2020 года в соответствии с постановлением правительства РФ от 19 августа 2020 года № 1256 и во исполнение поручения президента РФ от 10 июня 2020 года Сбербанк снизил ставку по кредитам на образование с господдержкой. Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой можно узнать на сайте банка.



Справка



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