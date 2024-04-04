Мотоцикл ему дал одногруппник
Сегодня днём в селе Малый Куналей Бичурского района Бурятии в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист.
- По предварительным данным, 16-летний водитель мотоцикла «Минск», следуя по улице Рабочая, не справился с управлением и совершил наезд на ограждение дома. В результате ДТП несовершеннолетний с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Подросток прав управления мототранспортом не имеет, кроме того он катался без мотошлема.
Сотрудникам ГИБДД парень пояснил, что мотоцикл ему дал одногруппник.
В отношении 18-летнего собственника мототранспорта составлен административный материал по ч.3 ст. 12.7 КоАП за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему соответствующего права.
В Госавтоинспекции отметили, что за последние две недели это уже шестое ДТП с участием мототехники.
В Бурятии 16-летний подросток на мотоцикле друга попал в ДТП
Происшествия, Фото:
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