В Бурятии 16-летний подросток на мотоцикле друга попал в ДТП

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Мотоцикл ему дал одногруппник



Сегодня днём в селе Малый Куналей Бичурского района Бурятии в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист.



- По предварительным данным, 16-летний водитель мотоцикла «Минск», следуя по улице Рабочая, не справился с управлением и совершил наезд на ограждение дома. В результате ДТП несовершеннолетний с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.







Подросток прав управления мототранспортом не имеет, кроме того он катался без мотошлема.



Сотрудникам ГИБДД парень пояснил, что мотоцикл ему дал одногруппник.



В отношении 18-летнего собственника мототранспорта составлен административный материал по ч.3 ст. 12.7 КоАП за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему соответствующего права.



В Госавтоинспекции отметили, что за последние две недели это уже шестое ДТП с участием мототехники.



