23 января

22 января

Популярное

В Улан-Удэ школьники бомбардируют жилой дом камнями

В Улан-Удэ школьники бомбардируют жилой дом камнями
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В соцсетях заявили, что они целятся прямо в окна

В местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» забили тревогу. Одна из подписчиц предположила, что школьники – вероятно, ученики СОШ № 19 – бросают камни прямо в окна ближайших жилых домов. По словам неизвестного автора, одно в её квартире уже разбили.
 
- Естественно, за руку поймать не успела. Прошу донести до своих детей, что нельзя кидать камни в окна, – обратилась улан-удэнка к родителям школьников. – Я в декрете и почти всё время дома. Может, и раньше так делали, просто не знала об этом. Квартира угловая, на первом этаже. Какой-то мальчик бросил камень, я выглянула, а он побежал. Решила посмотреть в другое окно куда, а он в этот момент тоже кидает туда камень и снимает это на телефон. У меня нет слов.

Как утверждает автор публикации, другой ребёнок (а около дома собралась целая компания) пытался проделать то же самое следом за товарищем, но безуспешно.
 
- Записала на видео их компанию, когда они убегали, но какой смысл? Даже если я их найду, им ничего за это не будет. А я только свои время и нервы потрачу. К слову, окна в квартире деревянные. Поэтому очень прошу родителей объяснить своим детям, что им грозит за порчу имущества, – заключила наша землячка.

Её негодование разделяют и другие посетители паблика. Некоторые посоветовали показать видео директору СОШ – мол, если это и правда ученики школы, кто-то их да узнает. А большинство призвали обратиться сразу в правоохранительные органы.

- Напишите заявление в полицию. Пусть родителей ищут, а те из своего кармана компенсируют вам ремонт стекла. Это нужно пресечь, иначе в следующий раз они начнут бросать камни в головы прохожих – в окна будет уже не очень интересно, – считает ещё одна жительница бурятской столицы.

школьники дети соцсети жалобы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Под Ангарском подтопило 12 садовых участков
Под Ангарском подтопило 12 садовых участков
Происшествия, 23.01.2024
Произошло это из-за ледостава на Ангаре
В Улан-Удэ школьники бомбардируют жилой дом камнями
В Улан-Удэ школьники бомбардируют жилой дом камнями
Происшествия, 23.01.2024
В соцсетях заявили, что они целятся прямо в окна
В Бурятии фигуранту дела о теракте на БАМе продлили арест
В Бурятии фигуранту дела о теракте на БАМе продлили арест
Происшествия, 23.01.2024
Суд согласился с доводами следствия, что гражданин Белоруссии сбежать, находясь на свободе
В Бурятии «хозяйственный» вор украл пустующий тепляк
В Бурятии «хозяйственный» вор украл пустующий тепляк
Происшествия, 23.01.2024
Молодой человек воспользовался тем, что владелица постройки переехала  
В Бурятии произошёл пожар в общежитии
В Бурятии произошёл пожар в общежитии
Происшествия, 23.01.2024
Коридор окутал сильный дым
В Бурятии семья осталась без дома после пожара
В Бурятии семья осталась без дома после пожара
Происшествия, 23.01.2024
Погорельцы потеряли дом и все личные вещи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^