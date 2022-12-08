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В селе в Бурятии уличные собаки поедают мёртвого сородича

В селе в Бурятии уличные собаки поедают мёртвого сородича
Происшествия,  Фото:«Хоринск-инфо 24/7»
Труп пса лежит недалеко от здания следственного отдела

Жители Хоринска в Бурятии обратились в группу «Хоринск-инфо» с просьбой убрать с дороги мёртвую собаку. Окоченевший труп животного вот уже несколько дней лежит на улице Жанаева, недалеко от районного следственного отдела.

- Его грызут собаки, которые бегают по улице. Жуткая картина. Мимо дети идут в школу, – рассказали сельчане.

Глава сельского поселения «Хоринское» Чингис Базардараев поблагодарил за информацию. « Принято в работу», – отметил он.

В Бурятии уже были случаи каннабализма среди бродячих животных. В январе 2020-го в одном из местных пабликов во «ВКонтакте» разместили фото с бездомным псом, поедающим мёртвого сородича. Этот снимок ужаснул жителей республики. А в феврале 2022-го в том же Хоринском районе собаку загрызла целая стая. В местной группе «Хоринск-инфо 24/7» тогда выложили фотографию с растерзанным фактически на куски животным. 
собаки

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