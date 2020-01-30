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Улан-удэнцев ужаснул снимок собаки, поедающей своего мёртвого сородича

Улан-удэнцев ужаснул снимок собаки, поедающей своего мёртвого сородича
Общество,  Фото:соцсети
Фотография появилась в одном из местных пабликов 

Вчера, 29 января, в паблике «Злой Улан-Удэ» опубликовали снимок, где бездомная собака поедает своего мёртвого сородича. Горожане активно обсуждают увиденное.

«У нас собака Ганнибал по улице бегает», - подписал снимок автор поста, видимо перепутав имя карфагенского полководца со словом «каннибал».  

Комментаторы сошлись во мнении, что голодная жизнь довела бездомную собаку до такого.

«Жизнь заставила», «Жрать-то надо чё-то», «У нас их целая куча», «Жить захочешь и не то сожрешь», «Что докопались до животных, это плоды человеческого отношения, выживают как могут», - пишут горожане.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ накануне Общественная палата города провела круглый стол, на котором была поднята острая проблема – обращение с безнадзорными домашними животными. В заседании принимали участие представители городских властей, зоозащитники и другие общественники.  


бродячие животные
 
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