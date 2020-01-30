Улан-удэнцев ужаснул снимок собаки, поедающей своего мёртвого сородича

Фотография появилась в одном из местных пабликов
Вчера, 29 января, в паблике «Злой Улан-Удэ» опубликовали снимок, где бездомная собака поедает своего мёртвого сородича. Горожане активно обсуждают увиденное.
«У нас собака Ганнибал по улице бегает», - подписал снимок автор поста, видимо перепутав имя карфагенского полководца со словом «каннибал».
Комментаторы сошлись во мнении, что голодная жизнь довела бездомную собаку до такого.
«Жизнь заставила», «Жрать-то надо чё-то», «У нас их целая куча», «Жить захочешь и не то сожрешь», «Что докопались до животных, это плоды человеческого отношения, выживают как могут», - пишут горожане.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ накануне Общественная палата города провела круглый стол
, на котором была поднята острая проблема – обращение с безнадзорными домашними животными. В заседании принимали участие представители городских властей, зоозащитники и другие общественники.
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Фотография появилась в одном из местных пабликов
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