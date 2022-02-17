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В селе в Бурятии собаки загрызли сородича

В селе в Бурятии собаки загрызли сородича
Происшествия,  Фото:опубликовано в "Хоринск-инфо"
Теперь сельчане опасаются нападения собак на людей

Жители Хоринского района Бурятии обеспокоены стаями собак, которые нападают друг на друга. В группе «Хоринск-инфо. 24/7» местные жители сообщили, что собаки загрязли своего сородича. Сельчане беспокоятся за безопасность детей.

- За Удой много собак снова бегает. Сейчас дети пойдут в школу, а собаки уже рвут друг друга средь бела дня, - сообщил местный житель.

В подкрепление своих слов он прислал фотографию обглоданной собаки. Судя по снимку, уцелела только передняя часть животного.

По поводу этой ситуации ответил глава сельского поселения Хоринское Чингис Базардараев. Он пообещал включить эту территорию в рейд по отлову бродячих псов.

- Приняли информацию, в очередной рейд включили Зауду. Проверим регистрацию собак и допущение самовыгула, - цитирует Чингиса Базардараева «Хоринск-инфо.24/7».

В Бурятии остро стоит «собачий вопрос». В регионе произошло несколько громких случаев с нападением бродячих животных на людей, после чего усилили профилактические рейды по отлову животных.

В начале года глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, согласно которому большие и опасные собаки, отловленные на улицах, туда больше не вернутся. Они будут находиться под присмотром в приютах. Под действие указа попадают собаки выше 25 см в холке, а также принадлежащие к опасным породам, в том числе метисы. Такое решение власти Бурятии приняли первыми в стране.


собаки

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