Проводится доследственная проверка
Днём 10 октября на 51 км автодороги «Вилюй» в Иркутской области загорелся грузовой автомобиль Volvo. 52-летний водитель большегруза скончался.
На место происшествия незамедлительно прибыли следователи СК, сотрудники полиции и спасатели. Следователи проводят доследственную проверку по ст.143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».
По предварительным данным, грузовой автомобиль задел высоковольтную линию электропередач, находящуюся под напряжением.
- Следователи СК осмотрели место происшествия, опросили свидетелей инцидента, - сообщили в пресс-службе следственного управления.
В Иркутской области в фуре сгорел водитель
Происшествия, Фото:
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