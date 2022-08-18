ДТП произошло на улице Ключевская
Сегодня, 18 августа, в 15 часов в Улан-Удэ трамвай сбил женщину. ДТП произошло на остановке «10 корпус ВСГУТУ» на улице Ключевская.
- В три часа дня был совершён наезд на пешехода на регулируемом пешеходном переходе напротив десятого корпуса ВСГУТУ. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в МУП «Управление трамвая».
Сейчас на месте работают автоинспекторы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, прокомментировали «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
МУП «Управление трамвая» совместно с ГИБДД проводит служебную проверку.
В настоящее время закрыто движение трамваев с остановки «Лицей» по улице Ключевская.
Как сообщал «Байкал-Daily», 24 июня в центре города, на подъёме на Удинский мост под трамвай попал пьяный мужчина, перебегавший дорогу в неположенном месте. Он неожиданно выскочил перед трамваем из-за автомобиля.
В Улан-Удэ под трамвай попала женщина
Происшествия, Фото:
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