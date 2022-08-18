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В Улан-Удэ под трамвай попала женщина

В Улан-Удэ под трамвай попала женщина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
ДТП произошло на улице Ключевская

Сегодня, 18 августа, в 15 часов в Улан-Удэ трамвай сбил женщину. ДТП произошло на остановке «10 корпус ВСГУТУ» на улице Ключевская.

- В три часа дня был совершён наезд на пешехода на регулируемом пешеходном переходе напротив десятого корпуса ВСГУТУ. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в МУП «Управление трамвая».

Сейчас на месте работают автоинспекторы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, прокомментировали «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

МУП «Управление трамвая» совместно с ГИБДД проводит служебную проверку.

В настоящее время закрыто движение трамваев с остановки «Лицей» по улице Ключевская.

Как сообщал «Байкал-Daily», 24 июня в центре города, на подъёме на Удинский мост под трамвай попал пьяный мужчина, перебегавший дорогу в неположенном месте. Он неожиданно выскочил перед трамваем из-за автомобиля.

ДТП трамвай

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