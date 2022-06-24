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В Улан-Удэ пьяный мужчина угодил под трамвай

В Улан-Удэ пьяный мужчина угодил под трамвай
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ & Бурятия
Пьяный пешеход пытался перебежать дорогу в неположенном месте

В шестом часу вечера в пятницу, 24 июня, в Улан-Удэ закрыли движение трамваев с Элеватора в центр города. Как выяснилось, на подъёме на Удинский мост под трамвай попал пьяный мужчина, перебегавший дорогу в неположенном месте.

Личность и возраст пострадавшего пока не установлены. Нарушителя ПДД увезли в БСМП, по предварительной информации, травмы у него незначительные.

- Трамвай ехал с Центрального рынка и поднимался в сторону бизнес-инкубатора. На подъёме на Удинский мост мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, переходил дорогу в неположенном месте. Он выскочил перед трамваем из-за автомобиля, - сообщили «Байкал-Daily» в МУП «Управление трамвая».

По данным на 18:00, движение трамваев восстановлено.

На месте работали сотрудники ГИБДД.

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2019 года в Улан-Удэ произошла череда подобных ДТП. Так под трамваи по собственной вине попали мужчина и женщина. Последняя шла, не глядя по сторонам. «Многие задаются вопросом, а что же случилось? Почему такое вообще происходит? Все случаи наезда объединяет один факт - люди переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода. Время суток, опыт водителей, другие факторы – всё было разным. Все водители за день сталкиваются несметное количество раз с неправильным поведением людей при переходе через пути перед едущим трамваем, - отмечали тогда в МУП «Управление трамвая».

В сентябре 2019-го на улице Балтахинова трамвай насмерть сбил пешехода. Вагон проехался по человеку, отрезав ему голову. «Туловище и голова лежат отдельно», - сообщал тогда очевидец.


ДТП трамвай

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