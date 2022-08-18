Погибшей было 74 года
В Улан-Удэ сбитая трамваем женщина-пешеход скончалась в машине «скорой помощи». Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Погибшей пенсионерке было 74 года.
ДТП произошло сегодня около 15:10 на улице Ключевская. Трамвай наехал на пожилую женщину в районе пешеходного перехода напротив десятого корпуса ВСГУТУ.
На месте аварии работают сотрудники полиции.
МУП «Управление трамвая» совместно с ГИБДД проводит служебную проверку.
В настоящее время закрыто движение трамваев с остановки «Лицей» по улице Ключевская.
Ранее смертельное ДТП с участием трамвая в Улан-Удэ было зафиксировано в сентябре 2019 года. На улице Балтахинова трамвай насмерть сбил пешехода. Вагон проехался по человеку, отрезав ему голову. «Туловище и голова лежат отдельно», - сообщал тогда очевидец.
Сбитая трамваем улан-удэнка скончалась
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Погибшей было 74 года
Чудом никто не пострадал
ДТП произошло на улице Ключевская
Преступление долгое время оставалось нераскрытым, но помогла повторная молекулярно-генетическая экспертиза
Расследуется уголовное дело
Неизвестные смыли в унитаз крупный строительный мусор
Произошедшее немало испугало отдыхающих на берегу озера
Автомобилист выехал на «встречку», объезжая животное
Водитель скончался на месте аварии
Инцидент немало напугал местных жителей
Минивэн неожиданно загорелся на ходу
В этих местах любят отдыхать местные жители
На помощь обокраденным близнецам пришли росгвардейцы
ДТП произошло в посёлке Кутулик
Молодой человек ловил рыбу в месте нереста