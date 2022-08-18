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Сбитая трамваем улан-удэнка скончалась

Сбитая трамваем улан-удэнка скончалась
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Погибшей было 74 года

В Улан-Удэ сбитая трамваем женщина-пешеход скончалась в машине «скорой помощи». Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Погибшей пенсионерке было 74 года.

ДТП произошло сегодня около 15:10 на улице Ключевская. Трамвай наехал на пожилую женщину в районе пешеходного перехода напротив десятого корпуса ВСГУТУ.

На месте аварии работают сотрудники полиции.

МУП «Управление трамвая» совместно с ГИБДД проводит служебную проверку.

В настоящее время закрыто движение трамваев с остановки «Лицей» по улице Ключевская.

Ранее смертельное ДТП с участием трамвая в Улан-Удэ было зафиксировано в сентябре 2019 года. На улице Балтахинова трамвай насмерть сбил пешехода. Вагон проехался по человеку, отрезав ему голову. «Туловище и голова лежат отдельно», - сообщал тогда очевидец.


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