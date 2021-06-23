Молодой пожарный погиб, снимая кошку со столба
В Бурятии суд вынес приговор 31-летнему начальнику заиграевской пожарной части №19. Он ответил за гибель своего сотрудника, погибшего при снятии кошки со столба.
- Подсудимый признан виновным по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в ноябре 2020 года в посёлке Заиграево. В то утро пожарные решили спасти кошку, залезшую на электроопору. Об этом просила местная жительница. На место выехали начальник пожарной части, 22-летний пожарный и водитель.
На месте сотрудники установили лестницу, после чего молодой пожарный поднялся к вершине столба, где сидела кошка. При этом, выяснили следователи, перед проведением спасательной операции начальник части не предпринял мер для обесточивания линии электропередачи. Не были уведомлены представители районных электросетей и не сделана заявка на отключение электроэнергии.
Поднявшийся по лестнице пожарный, задев провода линии электропередачи, получил удар током. Он упал с высоты.
22-летний молодой человек впал в кому и спустя короткое время скончался в больнице.
Приговором суда начальнику части назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Также он лишён права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в сфере обеспечения охраны и безопасности труда на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на два года.
В Бурятии начальника пожарной части осудили за гибель сотрудника
Происшествия, Фото:
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