В Бурятии скончался пожарный, спасавший кошку

В Улан-Удэ скончался пожарный, получивший удар током и упавший со столба, когда пытался снять оттуда кошку. Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл 14 ноября в посёлке Заиграево. 22-летний пострадавший пожарный был доставлен в республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ, где находился в коме.
Сегодня стало известно, что спустя несколько дней, несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, утром 14 ноября в пожарную часть, расположенную в посёлке Заиграево, позвонила местная жительница. Она сообщила, что возле её дома на электроопоре сидит кошка, которая не может спуститься вниз. Начальник караула после согласования направил к дому женщины дежурный наряд в составе водителя, пожарного и начальника части.
- На месте сотрудники, нарушая правила безопасности, установили к опоре с линией электропередач лестницу, после чего пожарный поднялся по ней к вершине столба, где находилось животное. При этом перед проведением спасательной операции начальник части не уведомил представителей районных электросетей и не сделал заявку на отключение электроэнергии, - сообщили в Следственном управлении. – Поднявшийся по лестнице пожарный, задев провода, получил удар электротоком и упал с высоты вниз. Он получил тяжёлые травмы: переломы костей, множественные ушибы, электроожог. Молодой человек скончался в лечебном учреждении.
В настоящее время следователи устанавливают полную картину происшествия и конкретных виновных в трагедии лиц. Их действиям по результатам расследования будет дана объективная правовая оценка.