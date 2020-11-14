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Жителя Бурятии ударило током во время спасения кота

Жителя Бурятии ударило током во время спасения кота
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инцидент произошёл в Заиграевском районе

В посёлке Заиграево в Бурятии молодого человека ударило током при попытке снять кота с дерева. Об этом случае рассказали в паблике «Весь Улан-Удэ».

По словам очевидца, несчастный случай произошёл утром 14 ноября. Молодой человек забрался на столб, чтобы снять с высоты кота. Однако спасителя ударило током, он рухнул на землю.

В пресс-службе компании «Россети Сибирь» в Бурятии информацию подтвердили. Энергетики отметили, что вина лежит на самом молодом человеке. Он приставил к столбу металлическую лестницу, а когда залез, схватился за провод.

Парень жив, он госпитализирован в Улан-Удэ, в республиканскую клиническую больницу имени Семашко.

По неподтверждённой пока информации, пострадавший – это пожарный. Именно так утверждают очевидцы происшествия.

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе от ударов током в Бурятии погибли двое мальчиков, обоим было всего пять лет.

В конце октября в городе Усолье-Сибирское пожарные сняли кота с дерева, этот поступок сняли на видео.

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