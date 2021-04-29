Родители несовершеннолетних понесут ответственность
26 апреля в Кяхтинском районе Бурятии на детской площадке ТОСа «Держась за руки» подростки устроили погром. Они сломали установку для детского отдыха, сообщается в группе «Кяхта-инфо. 24/7».
Полицейские нашли виновников. С ними и их родителями проведена профилактическая беседа. Родители обязались возместить ущерб и восстановить утраченное.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой в Закаменске двое школьников, 12 и 13 лет, сломали ледяную фигуру на площади.
В марте в Гусиноозёрске во дворе дома подростки разгромили новую детскую площадку.
В Иркутске подростки и вовсе рисовали в подъезде свастику.
В Бурятии подростки устроили погром на детской площадке
Происшествия, Фото:
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