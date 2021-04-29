 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 апреля

28 апреля

Популярное

В Бурятии подростки устроили погром на детской площадке

В Бурятии подростки устроили погром на детской площадке
Происшествия,  Фото:"Кяхта-инфо"
Родители несовершеннолетних понесут ответственность

26 апреля в Кяхтинском районе Бурятии на детской площадке ТОСа «Держась за руки» подростки устроили погром. Они сломали установку для детского отдыха, сообщается в группе «Кяхта-инфо. 24/7».

Полицейские нашли виновников. С ними и их родителями проведена профилактическая беседа. Родители обязались возместить ущерб и восстановить утраченное.

Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой в Закаменске двое школьников, 12 и 13 лет, сломали ледяную фигуру на площади.

В марте в Гусиноозёрске во дворе дома подростки разгромили новую детскую площадку.

В Иркутске подростки и вовсе рисовали в подъезде свастику.
вандализм детские площадки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали школьника за кражу
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали школьника за кражу
Происшествия, 29.04.2021
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали школьника за кражу
В Улан-Удэ продолжается череда наездов на пешеходов на «зебре»
В Улан-Удэ продолжается череда наездов на пешеходов на «зебре»
Происшествия, 29.04.2021
Третий наезд на пешехода за четыре дня зафиксирован в столице Бурятии
В Бурятии значительно выросло число любителей пьяной езды
В Бурятии значительно выросло число любителей пьяной езды
Происшествия, 29.04.2021
Полмиллиона за пьяную езду. Госдума планирует ужесточить наказание для нетрезвых водителей
В Улан-Удэ автокраном насмерть придавило мужчину
В Улан-Удэ автокраном насмерть придавило мужчину
Происшествия, 28.04.2021
Трагедия произошла на Верхней Берёзовке
Мошенник, обманывавший жителей Бурятии, показал «мастер-класс»
Мошенник, обманывавший жителей Бурятии, показал «мастер-класс»
Происшествия, 28.04.2021
Задержанный аферист показал на видео, как обманывал людей
В Бурятии пьяный виновник ДТП получил условный срок
В Бурятии пьяный виновник ДТП получил условный срок
Происшествия, 28.04.2021
В результате аварии серьёзно пострадал водитель другой машины
Улан-удэнец украл у школьника рюкзак с книгами
Улан-удэнец украл у школьника рюкзак с книгами
Происшествия, 28.04.2021
Кража произошла на входе в супермаркет
В Забайкалье осуждённому пытались передать белый порошок в чае
В Забайкалье осуждённому пытались передать белый порошок в чае
Происшествия, 28.04.2021
Порошок спрятали в одноразовом пакетике чая
В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
Происшествия, 28.04.2021
ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе
Житель Иркутской области перевёл мошенникам 1,5 млн рублей
Житель Иркутской области перевёл мошенникам 1,5 млн рублей
Происшествия, 28.04.2021
Мужчина считал, что якобы помогает установить преступников

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^