В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия
В районном центре Закаменского района Бурятии найдены подростки, разрушившие ледяную фигуру на площади города. Ими оказались учащиеся школ Закаменска 12 и 13 лет. Сейчас с несовершеннолетними проводятся беседы по установлению всех обстоятельств происшествия.
Напомним, что произошедшее запечатлела камера наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодые люди пинают фигуру ногами, а затем, когда она падает на землю, отбегают в сторону.
Как сообщает пресс-служба районной администрации, вопрос о том, были ли найдены подростки, на протяжении недели задавался закаменцами в соцсетях. Подписчики официальных страниц администрации Закамны негодовали: «Как так можно! Снова возвращаемся к воспитанию! Это не дети, а вандалы!», «Какой ужас, а мы ещё даже не успели посетить нашу площадь, показать детям ледяные фигуры, ёлку», «Нашли их?», «Найти их и наказать! Бессовестные!».
Ранее, во время строительства ледового городка на площади Советов в Улан-Удэ, ледяной фигуре быка отломили рог. Вскоре рог был восстановлен.
В райцентре Бурятии найдены подростки, сломавшие ледяную фигуру
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия
У работников пищеблока и детей выявили стафилококк
Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность»
Наркотик они собирали для себя
Каждую заявку отрабатывают индивидуально
Оперируют ребёнка в том числе нейрохирурги
Власть, 12.01.2021
Мужчина украл рулоны пенополиуретана
Вором оказался пассажир из Красноярска
Угон произошёл, когда владелец грузил мебель
В посёлке Забайкальский после ЧП с мальчиком вовсю работают службы отлова
Трактор, который отправился на помощь, тоже застрял
Полиция разыскивает свидетелей и очевидцев трагического ДТП
Кражи он совершил, будучи пьяным
Стало известно состояние пострадавшего от стаи собак 11-летнего ребёнка
Жители Забайкальского рассказали подробности нападения собак на мальчика