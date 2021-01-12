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В райцентре Бурятии найдены подростки, сломавшие ледяную фигуру

В райцентре Бурятии найдены подростки, сломавшие ледяную фигуру
Происшествия, 
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия

В районном центре Закаменского района Бурятии найдены подростки, разрушившие ледяную фигуру на площади города. Ими оказались учащиеся школ Закаменска 12 и 13 лет. Сейчас с несовершеннолетними проводятся беседы по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что произошедшее запечатлела камера наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодые люди пинают фигуру ногами, а затем, когда она падает на землю, отбегают в сторону.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, вопрос о том, были ли найдены подростки, на протяжении недели задавался закаменцами в соцсетях. Подписчики официальных страниц администрации Закамны негодовали: «Как так можно! Снова возвращаемся к воспитанию! Это не дети, а вандалы!», «Какой ужас, а мы ещё даже не успели посетить нашу площадь, показать детям ледяные фигуры, ёлку», «Нашли их?», «Найти их и наказать! Бессовестные!».

Ранее, во время строительства ледового городка на площади Советов в Улан-Удэ, ледяной фигуре быка отломили рог. Вскоре рог был восстановлен.

Бурятия Закаменский район вандализм Новый год
 
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