В Иркутске 19-летний парень и двое подростков рисовали свастику в подъезде

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Один из задержанных извинился за «глупость»



Накануне жители многоквартирного дома в Иркутске обнаружили на стенах подъезда различные надписи, в том числе и свастику. Жильцы обратились в полицию.



Оперативники Центра по противодействию экстремизму и сотрудники отдела полиции № 7 установили личности вандалов. Ими оказались 19-летний иркутянин и двое его несовершеннолетних друзей.



- Составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3 Кодекса об административном правонарушении. Подростки поставлены на профилактический учёт, в отношении родителей составлен административный протокол по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



На допросе в полиции старший из задержанных назвал свой поступок «глупым».



- Это было глупо и необдуманно. Я извиняюсь перед жильцами этого дома, - обратился он.

