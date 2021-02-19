Один из задержанных извинился за «глупость»
Накануне жители многоквартирного дома в Иркутске обнаружили на стенах подъезда различные надписи, в том числе и свастику. Жильцы обратились в полицию.
Оперативники Центра по противодействию экстремизму и сотрудники отдела полиции № 7 установили личности вандалов. Ими оказались 19-летний иркутянин и двое его несовершеннолетних друзей.
- Составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3 Кодекса об административном правонарушении. Подростки поставлены на профилактический учёт, в отношении родителей составлен административный протокол по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
На допросе в полиции старший из задержанных назвал свой поступок «глупым».
- Это было глупо и необдуманно. Я извиняюсь перед жильцами этого дома, - обратился он.
В Иркутске 19-летний парень и двое подростков рисовали свастику в подъезде
Происшествия, Фото:
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