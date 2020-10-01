Его магнитуда 4,7
Подземный толчок магнитудой 4,7 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 249 км к востоку-юго-востоку от Кызыла (Тува). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр произошедшего в 12:02 мск в среду землетрясения имел координаты 51.37 градуса северной широты и 98.02 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 2 км от границы с Россией.
Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,9 балла по шкале MSK-64.
Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 22 сентября в Иркутской области произошло землетрясение, которое ощутили также жители Бурятии.Сейсмособытие взволновало жителей обоих регионов. Перепуганные люди звонили в МЧС, за три часа поступило более 1,5 тысяч звонков. По словам сейсмолога, землетрясения, подобные произошедшему ночью 22 сентября, бывают в Байкальском регионе редко - раз в 50 лет.
Землетрясение зафиксировано в Монголии у границы с РФ
Происшествия, Фото:
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