Сейсмолог: «Подобные землетрясения на Байкале бывают раз в 50 лет»

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью произошло землетрясение, которое почувствовали жители двух байкальских регионов: Бурятии и Иркутской области. Эпицентр с магнитудой 5,5 баллов, находился в 15 километров от Култука Слюдянского района Иркутской области. В 2:20 был произошёл повторный толчок с магнитудой 4,9 баллов.
Толчки «прокатились» более чем 500 населённым пунктам Иркутской области и Бурятии, разбудив и немало испугав людей. Многие в спешке покидали дома и выбегали посреди ночи на улицу.
МЧС получило шквал звонков от жителей Иркутской области и Бурятии, боящихся, не будет ли других, более разрушительных толчков. Только в Иркутской области за три часа поступило более 1,5 тысяч звонков.
В эфире радио «Комсомольская Правда» сейсмолог оценил произошедшее землетрясение. По словам специалистов, подобное явление бывает раз в полвека.
- Я не могу вспомнить, когда землетрясение аналогичной силы было в этом регионе. Я думаю, что повторяемость землетрясений такой силы бывает раз в 50 лет, примерно, - рассказал директор института прогноза землетрясений математической геофизики Российской академии наук Пётр Шибалин.
Жители обоих регионов, продолжают делиться переживаниями в соцсетях. «Знатно тряхануло», - рассказывают люди. Кто-то, спасаясь, укрывался в ванной, у других осыпалась штукатурка, у многих беспокойно вели себя животные:
«Дом частный прямо «выл», стеклопакеты трещали, как от бури. Думала, что окна выдавит. С кровати, буквально, сбросило и в дверной проем было не попасть - шатало. А петухи в курятниках орали, как ненормальные. Но собака забилась в будку, трусиха. Голова болела, тошнота сильная».
«Первый был очень сильный, было очень страшно. Все трясло в течении 5 минут, дом ходуном ходил, зато кот и собака рыхлилась без задних ног. Я долго не могла успокоиться, все трясло тело, внутри аж желудок болел. Теперь очень болит голова, и тошнота. И не только у меня, у детей тоже такое. Второй толчок был в 2.20 снова трясло, и мотало из стороны в сторону, но не сильно».
Землетрясение попало на камеру в иркутском магазине. На видео запечатлено, как сначала витрина с бутылками трясётся, потом падает несколько их них.
По данным обоих региональных МЧС, разрушений от ночного сейсмособытия не зафиксировано. Жилые дома и социальные объекты обследуют специалисты.