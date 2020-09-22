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Жители Бурятии и Иркутской области устроили шквал звонков в МЧС после землетрясения

Жители Бурятии и Иркутской области устроили шквал звонков в МЧС после землетрясения
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
После ночного землетрясения обследуют жилые дома

Более полутора тысяч звонков за три часа поступило на телефон доверия и в пожарно-спасательную службу ГУ МЧС России по Иркутской области в связи с произошедшим этой ночью землетрясением. Звонили не только жители Иркутской области, но и Бурятии, где также фиксировались толчки.

- Испуганные люди звонят психологам в службу доверия и по телефону 01. При этом количество звонков наверняка ещё больше, поскольку у нас пока нет данных от службы 112, - прокомментировали «Российской газете» в областном МЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 2:05 ночи, эпицентр был в 15 километров от Култука Слюдянского района Иркутской области. В 2:20 был произошёл афтершок с магнитудой 4,9 баллов. Землетрясение серьёзно заставило поволноваться жителей и Иркутской области, и Бурятии.

Жители двух регионов делятся своими впечатлениями в соцсетях. В паблике «Аноним 03» жители Бурятии, к примеру, написали:

«В Закаменске землятресение! 2:02 первый толчок и 2:16 второй! Теперь не уснуть. Перед землетрясением сильно заплакала дочка 5 месяцев и выли на улице собаки. Первый толчок был сильный, жутко. От страха аж ноги отнялись»,

«Знатно так тряхнуло сегодня! Как будто великан подошёл и так плавно покачал домик наш, четырехэтажный, туда-сюда, что штукатурка по нему посыпалась».

Жители Иркутской области рассказывают, что некоторые выскакивали из домов:

«У меня до сих пор руки трясутся. Впервые за мою жизнь такое. Спишь себе, а потом бац - и клетка попугаев начинает трястись. Я сначала ничего не поняла. А потом заорала и побежала на улицу».

«Я думала, мы все умрём»,

«17 этаж, тряхануло очень ощутимо, проснулась и поняла , что иду в ванну, уроки ОБЖ не прошли даром».

Землетрясение попало на видеокамеру в магазине:


На сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН сообщается, что толчки ощутили жители более 500 населённых пунктов, из них более 360 – это Иркутская область, остальные – Бурятия.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии. Сейчас в республике проводится обследование территорий населённых пунктов.

Жилые дома и социальные объекты обследуют и в Иркутской области. В частности, в Иркутске, Ангарске, Шелехово, Слюдянке, Усолье-Сибирском работают совместные группы муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов. Пока разрушений не зафиксировано. Рабочие группы продолжают детальное обследование зданий.




МЧС землетрясение
 
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