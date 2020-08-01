Спасатели осмотрели горное ущелье
Поиски пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 с шестью людьми на борту продолжаются. Вчера, 31 июля, спасатели двух отрядов Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, работники «Забайкальской авиационной базы охраны лесов» и добровольцы обследовали район вблизи реки Архут. Всего в поисках в этой местности участвовали 29 человек и пять единиц техники, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Спасатели осмотрели горное ущелье, через которое протекает река.
За сутки участники наземных поисков обследовали 22 км. Связь между поисковыми отрядами организована через спутниковый телефон.
Сегодня поиски возобновлены.
Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из Тункинского района вечером 19 июля, после чего связь с ним пропала. На его борту шесть людей – два члена экипажа и пилоты, которым показывали район работ по обработке лесов от шелкопряда. Район облёта был очень большим, а радиомаяк на самолёте (должен быть подать сигнал в случае ЧП) почему-то не сработал.
Днём ранее в поисках участвовали 77 человек. Работы ведутся и на земле, и в воздухе.
30 июля из-за пропажи самолёта в Тункинском районе введён режим ЧС.
В Бурятии в поисках пропавшего самолёта обследовали реку Архут
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина также повредил ногу
Возле Селенгинского моста произошли друг за другом два ДТП, вызвавшие крупные заторы
У них изъяли два грузовика
Мужчина почти месяц не выходит на связь
Пассажирка звонила таксисту, но он стал недоступен
В основном COVID-19 расползается через домашние очаги
Во время грозы на подстанции «Кайдаловская» произошло повреждение трансформатора
Животное гоняется за проезжающими мимо машинами
В настоящий момент подтопления населённых пунктов не зарегистрировано
В региональном МЧС отчитались о проделанной на 31 июля работе по поиску самолёта
Легковой автомобиль выехал на «встречку» и врезался в грузовик
Мужчина выстрелил в мальчика из винтовки
Организованная преступная группа орудовала в лесах Прибайкальского района
Следователи нашли свидетелей убийства
Мужчина не выходит на связь с начала июня