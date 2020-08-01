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В Бурятии в поисках пропавшего самолёта обследовали реку Архут

В Бурятии в поисках пропавшего самолёта обследовали реку Архут
Происшествия, 
Спасатели осмотрели горное ущелье

Поиски пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 с шестью людьми на борту продолжаются. Вчера, 31 июля, спасатели двух отрядов Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, работники «Забайкальской авиационной базы охраны лесов» и добровольцы обследовали район вблизи реки Архут. Всего в поисках в этой местности участвовали 29 человек и пять единиц техники, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Спасатели осмотрели горное ущелье, через которое протекает река.

За сутки участники наземных поисков обследовали 22 км. Связь между поисковыми отрядами организована через спутниковый телефон.

Сегодня поиски возобновлены.

Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из Тункинского района вечером 19 июля, после чего связь с ним пропала. На его борту шесть людей – два члена экипажа и пилоты, которым показывали район работ по обработке лесов от шелкопряда. Район облёта был очень большим, а радиомаяк на самолёте (должен быть подать сигнал в случае ЧП) почему-то не сработал.

Днём ранее в поисках участвовали 77 человек. Работы ведутся и на земле, и в воздухе.

30 июля из-за пропажи самолёта в Тункинском районе введён режим ЧС.


самолеты пропавшие без вести
 
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