Пропавший Ан-2 в Бурятии ищут 77 человек









Всего в поисковых работах принимает участие 77 человек и 14 единиц техники, в том числе авиация, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2, на борту которого находились шесть человек, пропал 19 июля. Воздушное судно отправилось на облёт территории для обработки лесов от сибирского шелкопряда. В назначенное время



Ранее в республиканском МЧС сообщали, что на самолёте не сработал радиомаяк, который, как правило, сигнализирует о происшествиях. Из-за этого очень трудно определить, где нужно искать самолёт. Помимо этого, сложность заключается в непростом рельефе местности.



Сообщалось, что близ села Тибельти в Иркутской области видели срезанные макушки деревьев. Предполагалось, что это было сделано бортом.



В наземных поисках задействованы охотники, местные жители, родственники пропавших пилотов, специалисты оперативных служб. На помощь прибыли



В связи с поисками в Тункинском районе



Всего в поисковых работах принимает участие 77 человек и 14 единиц техники, в том числе авиация, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2, на борту которого находились шесть человек, пропал 19 июля. Воздушное судно отправилось на облёт территории для обработки лесов от сибирского шелкопряда. В назначенное время борт не вышел на связь Ранее в республиканском МЧС сообщали, что на самолёте не сработал радиомаяк, который, как правило, сигнализирует о происшествиях. Из-за этого очень трудно определить, где нужно искать самолёт. Помимо этого, сложность заключается в непростом рельефе местности.Сообщалось, что близ села Тибельти в Иркутской области видели срезанные макушки деревьев. Предполагалось, что это было сделано бортом.В наземных поисках задействованы охотники, местные жители, родственники пропавших пилотов, специалисты оперативных служб. На помощь прибыли поисковики отряда «Лиза-Алерт» из Новосибирска с мощным беспилотником, с помощью которого ведётся облёт территорий.В связи с поисками в Тункинском районе введён режим ЧС

В Бурятии продолжаются поисковые работы пропавшего самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс» с шестью людьми на борту. Шесть групп ведут наземное обследование в районах поиска. В 10:00 из Улан-Удэ в Кырен Тункинского района вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с 10 десантниками-парашютистами Забайкальской авиационной базы охраны лесов.- Бортами и беспилотной авиационной системой «Zala» совершается облёт территории, работы осложняются погодными условиями. Также на месте работает психолог Главного управления, - прокомментировал сотрудник ведомства Александр Балаганский.